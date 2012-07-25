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Eingestellt
SHC2000/10
Kabellos genießen dank Infrarot-Übertragung
Mit den kabellosen Philips TV-Kopfhörern können Sie Ihre Lieblingssendungen mit gleichmäßiger Übertragung ansehen. Genießen Sie dank des selbstregulierenden inneren Bügels lang anhaltenden Komfort.
Over-Ear
Schwarz
Die kabellose IR-Übertragung sorgt für völlige Bewegungsfreiheit.
Durch die Modulation des Übertragungsweges mit sehr hoher Frequenz ist ein kristallklarer Empfang gewährleistet.
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
15
Bewertungen
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
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downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
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Diese Bewertung wurde für SHC2000 Wireless hi-fi headphones verfasst
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KFOC
31/07/2011
United Kingdom
Clear sound, no hiss
I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.
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