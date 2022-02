FullSound verbesserte Musik

Was wäre Musik ohne Herz und ohne Seele? Bei der Aufnahme und Komprimierung von digitaler Musik gehen Details und Dynamik der Live-Musik verloren. FullSound ist ein intelligenter Algorithmus, der einen leistungsstarken Chip im Headset betreibt. Er verbessert die Qualität Ihrer Musik, stellt die ursprüngliche Dynamik der Musik, Stereo-Effekte, Bässe und Höhen wieder her und bringt so zuvor nicht gehörte Details ohne Störungen hervor. FullSound ist sofort einsatzbereit und kann ein- und ausgeschaltet werden.