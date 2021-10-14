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  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound.
  • Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound.

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3000 seriesBluetooth-Kopfhörer

SHB3595BK/10

1
| (1) Bewertung
Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound.
Der kompakte Bluetooth-Kopfhörer SHB3595 bietet satten Sound mit bis zu 6 Stunden kabelloser Musikwiedergabe. Mobile Lösung für komfortablen Einsatz.
Alle Vorteile anzeigen

Freiheit durch kabellose Verbindung, kräftiger Sound.

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • 6 Std. Betriebszeit

Unterstützung für Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Unterstützung für Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel.

Auswahl zwischen 3 Typen von Ohrstöpseln für perfekten Sitz

Auswahl zwischen 3 Typen von Ohrstöpseln für perfekten Sitz

Die Ohrstöpsel sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren und kraftvollen Sound.

Effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren und kraftvollen Sound.

Kompakte und effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren Sound und kräftige Bässe für Hörgenuss unterwegs.

Technische Daten

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Bewertungen

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Bewertung

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14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Nachteile

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Diese Bewertung wurde für 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth verfasst

Diese Bewertung wurde für 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth verfasst

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