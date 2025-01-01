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  • Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
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Eingestellt

Philips Avent Ultra airSchnuller

SCF376/20

4.7
| (343) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen
Beruhigung mit frischer Luft. Der Philips Avent ultra air Schnuller verfügt über extra große Luftlöcher, um die Haut Ihres Babys trocken zu halten. Mit einem im Dunkeln leuchtenden Knopf können Sie den Schnuller sehen, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Im Dunkeln leicht zu finden

Lässt die Haut Ihres Lieblings atmen

  • Mit im Dunkeln leuchtendem Knopf

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

  • 6 bis 18 Monate

Lässt Babys Haut atmen

Lässt Babys Haut atmen

Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.

98%-ige Annahme des Saugers*

98%-ige Annahme des Saugers*

Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98% gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.

Langanhaltendes Leuchten im Dunkeln

Langanhaltendes Leuchten im Dunkeln

Mit dem im Dunkeln leuchtenden Knopf des ultra air finden Sie den Schnuller Ihres Babys auch ohne das Licht einzuschalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

343

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

1

01/01/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Schnuller wurde sofort akzeptiert

Saugerform gefällt unseren Kleinen bisher am besten! Auch ist die fluoreszierende Eigenschaft super um in der Nacht den Schnuller leichter zu finden ohne das licht aufzudrehen!

Vorteile

Leuchtet im Dunkeln und Ideale Saugerform

Nachteile

Bisher keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF376/17 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ultra air SCF376/17 Schnuller verfasst

28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Super Product !

Unsere Tochter liebt es , besonders die Nacht Schnullers. Aber ich möchte gerne Ultra Air 18+ Night kaufen aber ich finde nirgendwo…

Vorteile

Nachts kann man schnell finden

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst

02/04/2021

Deutschland

Deutschland

Schnuller top jedoch Genderdesign völlig unnötig

Der Schnuller als solches wird super akzeptiert und wir wären sehr gerne bei Philips Avent Ultra Air geblieben... Jedoch ist das Design der Schnuller wirklich zu überdenken. Die aktuelle grün | blaue neutrale Variante ist chronisch ausverkauft. Sodass wir nach dem 8 Versuch neutrale Schnuller zu bekommen, nun nicht die einzigen Eltern sind, die aufgrund der Aufschriften - little Princess oder I love mum, I love dad - leider leider leider zu Schnullern einer anderen Marke gegriffen haben. Sehr schade.

Vorteile

Gute Größe, gute Passform

Nachteile

Genderdesign und Aufschriften sind absolut zu überdenken. Warum gibt es eine Mädchen und eine Jungen Variante? Und warum muss es bei der Mädchenvariante Little Princess und Prinzessin sein? Leudeee, wer sitzt denn hier im Produktdesign?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers (der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird) von 98%.

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.