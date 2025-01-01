Wir durften den Philips ultra air night kostenlos testen und sind begeistert. In einer Packung sind vorhanden: - 2 Schnuller in unterschiedlichen Designs (aus Silikon) - eine kurze Gebrauchsanweisung auf dem Pappereiter bei Benutzung - eine ausführliche Gebrauchsanleitung in verschiedenen Sprachen mit Erstbenutzung, Warnhinweisen und weiterer Umgang - einen Sterilisator/ Transportbehälter Als erstes ist mir aufgefallen, das die Box sehr gut gesichert ist, so dass man sieht, wenn diese schon einmal geöffnet wurden. Ich habe mir erst mal zum kurzen und schnellen Überblick die kurze Bedienungsanleitung angeschaut, die auf dem Pappereiter unterscheidlich erklärt wurde. 1. das Aufladen des Knopfes dauert ca. 1 Stunde beim Aufladen in Schriftlicher Form 2. das bedienen des Sterilisators in Bildern bei Gebrauch Dann habe ich die Box aufgemacht und 2 wirklich tolle Schnuller, eingeklemmt im Pappereiter, gesehen. Bei der Entnahme ist mir sofort das ganz leichte matte Material aufgefallen, was sich auch sehr samtig anfühlt. asusserdem ist der Schnuller mehr in sich gewölbt. Ausserdem ist der Knopf deutlich größer, im Vergleich mit dem Philips Avent Night. Was zum absoluten Vorteil ist. der Schnuller selber ist auch im Material samtiger geworden, was man, glaube ich, mögen muss. Mein Sohn mochte ihn sehr gerne und hat dafür seinen Vorgänger verbahnt. Der Schnuller selber ist ein bisschen kleiner, dafür mehr kirschförmig. Es waren wirklich zwei tolle Designs und habe diese sehr gerne angeschaut. Die ausführliche Bedienungsanleitung ist leicht zu verstehen und auch schnell umgesetzt. Vor dem ersten Gebrauch: 1. Vorm ersten Gebrauch natürlich waschen 2. Vergewissern Sie sich das alles Ordungsgemäß aussieht und keine Beschädigungen vorhanden sind 3. 5 Minuten in kochendes Wasser legen und dann 5 Minuten mindestens auskühlen lassen 4. Wasser rausdrücken und dann den Kind geben Als dies erledigt war, begann der Alltag. Mit Beruhigen und Schlafen. Großer Bruder Dieb und Innen und Naturleben. Alles mit dabei. Ich habe einmal am Tag, eben nebenbei sogar (was durch den Sterilisator für 3 Minuten in der Mikrowelle super fix und praktisch war), die Schnuller sterilisiert. Man sollte es nicht mit zu kalkhatligem Wasser machen, da die Box dann sehr schnell uselig aussieht (hat uns jetzt nicht gestört, da wir die Box selber jetzt nicht zum Transportieren genutzt haben), abgekochtestWasser müsste ausreichend sein, habe es selber aber nicht getestet. Die Schnuller selber sind übrigens absolut Toll. Der Knopf leuchtet wirklich lange. Ich habe nach 3 Stunden immer noch ein leichtes Leuchten war genommen. war wirklich begesitert auch von der Intensität des Lichtes. was super hell war und doch nicht geblendet. Wirklich klasse. Wir haben teilweise nur kurze Momente im Licht gebraucht, da war der Schnuller für mindestens 40 Minuten wieder einsetzbar. Das Gefühl ist wirklich angenehm und ich habe auch keine Druckstellen oder Rötungen am und um den Mund gesehen. einfache und schnelle Handhabung, mit einem tollen Ergebnis welches nicht nur mein Kind begeistert hat. Ich empfehle diesen Schnuller auf jedenfall weiter.