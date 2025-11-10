Suchbegriffe

      Avent SCF358/00 Fast bottle warmer

      SCF358/10

      Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      SCF358/00 Fast bottle warmer
      SCF358/00 Fast bottle warmer

      Lernen Sie die App Baby+ kennen

      Baby+ App

      Dein Baby-Ratgeber & -Tracker.

      Verfolge die Entwicklung deines Babys und halte die besonderen Momente für immer fest. Hole dir die Baby App, die Mamas und Papas unterstützt!

       

      Jetzt herunterladen:

      Jetzt herunterladen app store
      Jetzt herunterladen Google Play

      Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

      Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

      Stellen Sie die Milchmenge ein, drücken Sie die Starttaste, und lassen Sie den Smart Temperature Control Sensor den Rest für Sie übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.

      Auftaufunktion für Behälter mit gefrorener Milch und Babynahrung

      Auftaufunktion für Behälter mit gefrorener Milch und Babynahrung

      Möchten Sie zusätzliche Mahlzeiten im Gefrierschrank aufbewahren? Der Flaschenwärmer taut Milch und Babynahrung in ihren Behältern schnell auf.

      Wärmt Behälter mit Babynahrung und Milch auf

      Wärmt Behälter mit Babynahrung und Milch auf

      Wenn Ihr Nachwuchs für die Umstellung auf feste Nahrung bereit ist, taut der Flaschenwärmer auch Behälter mit Babynahrung auf.

      Leichte Reinigung

      Leichte Reinigung

      Das Gerät ist aus lediglich einem Stück gefertigt. Demnach ist die Reinigung einfach, und Sie können mehr Zeit mit Ihrem Baby genießen.

      Hält Milch max. 60 min warm und schaltet sich automatisch ab

      Hält Milch max. 60 min warm und schaltet sich automatisch ab

      Unser Flaschenwärmer hält Milch für max. 60 Minuten warm, falls Sie in der Fütterungszeit mehr Flexibilität benötigen. Anschließend schaltet er sich automatisch ab, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.

      Kompatibel mit Flaschen und Babynahrungsgläschen der meisten führenden Marken

      Kompatibel mit Flaschen und Babynahrungsgläschen der meisten führenden Marken

      Entwickelt für die Philips Avent Lieblingsflaschen Ihres Babys und die Flaschen und Babynahrungsgläschen führender Marken.

      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

