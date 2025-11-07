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  • Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller für empfindliche Haut
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  • Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller für empfindliche Haut
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Eingestellt

Philips Aventultra air Schnuller

SCF349/13

4.7
| (308) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller für empfindliche Haut
Beruhigen Sie Ihr Kleinkind mit einem Schnuller, der die Haut atmen lässt und eine gesunde Zahnentwicklung fördert. Der ultra air 18 M+ verfügt über extragroße Luftlöcher für eine weiche und trockene Haut und einen extra festen Sauger für wachsende Zähne und Zahnfleisch.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Perfekt für wachsende Zähne und Zahnfleisch

Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller für empfindliche Haut

  • Extra fester Sauger

  • Ab dem 18. Monat

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Lässt die Haut atmen

Lässt die Haut atmen

Besonders große Luftlöcher sorgen für eine sanfte Belüftung der Haut Ihres Babys, sodass sie weich und trocken bleibt.

Ist sanft zur Haut

Ist sanft zur Haut

Der ultra air bietet ein leichtes Schild mit abgerundeten Kanten für maximalen Komfort.

Unterstützt die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch

Unterstützt die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch

Unsere symmetrischen Sauger unterstützen die natürliche Form von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys. Außerdem sind sie besonders stabil und damit ideal für wachsende Münder.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

308

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

07/11/2025

Deutschland

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Der Philips Schnuller SCF349/58 hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Die Qualität ist hervorragend - das Material fühlt sich weich und angenehm an, und gleichzeitig ist der Schnuller sehr robust. Besonders gut gefällt mir die ergonomische Form, die perfekt im Mund sitzt und meinem Baby sofort gefallen hat. Auch das Design ist modern und ansprechend und die Reinigung geht super einfach - eir großer Pluspunkt im Alltag! Seit wir diesen Schnuller benutzen, wirkt mein Baby viel entspannter, und er fällt auch nicht ständig heraus wie andere Modelle.

Vorteile

Schön

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

26/10/2025

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir durften dieses Produkt testen meine Tochter war super begeistert,vor allem die Kindgerechte Motive diese tolle Fareb sie bliebt diesen Schnuller.Es gehört ab sofort zu ihrem lieblingsschnuller.Er ist perfekt im Mund und ist super angenehm beim saugen sie liebt ihn einfach. Vielen Dank das wir diese tolle Erfahrung machen durften es ist definitiv sein Kauf wert und vorallem Empfehlenswert

Vorteile

Farbe Muster leicht gute passform

Nachteile

Gibt es nicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

22/10/2025

Deutschland

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Perfekter Schnuller für Kleinkinder

Super Schnuller! Mein Kleiner ist über 18 Monate alt und kommt mit diesem Schnuller total gut klar. Er ist schön leicht, sitzt angenehm im Mund und lässt genug Luft an die Haut – keine Abdrücke oder gereizte Stellen mehr. Das Design ist auch echt süß und die Reinigung geht schnell und unkompliziert. Man merkt einfach, dass hier an alles gedacht wurde. Würde ich jederzeit wieder nehmen!

Vorteile

Passt perfekt, Einfache Reinigung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Schnuller SCF349/58 ultra air verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Nicht bissfest! Hergestellt aus einem festeren Silikonmaterial als unser ultra air Schnuller für Babys von 6 bis 18 Monaten.

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Die weltweit führende Schnullermarke