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Eingestellt
SCD871/26
3.8
von 5
298
Bewertungen
Leasy
18/07/2019
Österreich
Teil der Aktion
Überrascht vom tollen Bild
Ich war immer skeptisch, ob sich ein Videobabyphone auszahlt. Die, die ich von früher in Erinnerung hatte, hatten alle ein sehr schlechtes Bild, auf dem man nicht viel erkennen konnte, aber ich muss sagen, da hat sich wirklich sehr viel getan. Ich war SEHR positiv vom Bild des digitalen Video-Babyphnoe SCD843/26) (egal ob es im Zimmer hell oder dunkel ist) überrascht. Das Bedienmenü ist sehr einfach und selbsterklärend. – Der Empfang ist bei uns im gesamten Haus einwandfrei. Wir haben die Schlafzimmer im OG und auch im Keller ist die Verbindung stabil. Positiv finde ich auch die Anzeige des Akkustandes, der Empfangsstärke und der Temperatur. Gegensprechanlage und die fünf Schlaflieder werden von uns nicht genutzt und kann ich somit nicht ausreichend bewerten. Abschließend kann ich sagen, dass ich das Babyphone auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Ich bereue es, dass wir nicht schon viel früher auf ein Video-Babyphone umgestiegen sind. Endlich keine Mutmaßungen mehr darüber, ob das Kind noch im Bett liegt oder nicht. Ich habe das Video-Babyphone kostenlos im Rahmen eines Produkttests von Philips erhalten.
Vorteile
Bild, Empfang, Bedienung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
lili87
19/06/2019
Österreich
Tolles Babyphone
Ich habe dieses Babyphone im Rahmen eines Produkttestes zur Verfügung gestellt bekommen! Ich kann es zu 100% weiterempfehlen! Tolles Produkt! Dieses Babyphone ist besser als die anderen, es rauscht nicht und reagiert nur auf Bewegungen des Babys!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Hiasi8
10/06/2019
Österreich
Teil der Aktion
Tolles Babyphone mit Top Qualität!
Ein tolles Video -Babyphone mit sehr guter Bildschirmauflösung! Der Farbbildschirm an der Elternerinheit ist 3,5" groß und man kann 2mal zoomen! Man kann sogar erkennen ob die Augen geöffnet oder geschlossen sind. Der Empfang funktioniert bis ca 50 Meter im Innenbereich und ca 300 Meter im Außenbereich. Wir wohnen auf 80 qm die in 2 Stockwerke geteilt sind, und hier funktioniert es einwandfrei! Es verfügt ein Nachtlicht, die Displayhelligkeit kann man selbst einstellen, und auch die Sensibilität ist einstellbar! Ebenso gibt es fünf verschiedene Schlaflieder zur Auswahl (Lautstärke regelbar), die Temperatur vom Kinderzimmer ist ersichtlich und die Gegensprechanlage ist bei uns oft im Gebrauch! Es kann auch (zB für unterwegs praktisch) nur als Audio Babyphone verwendet werden. Und es gibt einen energiesparenden Modus, da bleibt der Bildschirm schwarz, sobald man das Kind hört schaltet sich sofort der Bildschirm mit der Kamera an und man sieht das Kind. Ich bekam das Produkt von Philips im Rahmen eines Produkttests gratis zur Verfügung gestellt Danke Philips für diese Erfahrung [Diese Bewertung wurde nach Erhalt eines Anreizes (Gutschein, Rabatt, kostenlose Probe, Gewinnspiel, Wettbewerb mit Verlosung, etc.) eingereicht.]
Vorteile
Nachtlicht, Gegensprechanlage, Temperaturaufzeichnung, Schlaflieder, ECO Mode
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst