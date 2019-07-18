Wir haben uns riesig gefreut da wir dieses Babyphon aufgrund eines Produkttests testen durften. Beim ersten Kind hatten wir nach einigen Reinfällen von Babyphonen und dann für ein Babyphon aus der Philips Avent Reihe entschieden und waren damals schon von der Ton Qualität begeistert. Vorab zur Wohnsituation - Wir wohnen in einem Reihenhaus mit zwei Stockwerken und einem Garten. Das Kinderzimmer befindet sich im ersten Stock und das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Die Reichweite ist super sogar wenn das Kind im Kinderzimmer ist und wir uns im Garten befinden. Dieses Babyphon hat eine Elterneinheit und eine Kamera - die Elterneinheit hat einen großen Bildschirm sodass man sein Kind auch sehen und nicht nur hören kann. Zur Elterneinheit: Bei der Elterneinheit hat man einen großen Bildschirm. Diesen kan kann man auch auf das Kind zoomen um das Kind besser zu sehen. Es gibt einen ECO Modus einen Vox Modus, einen Video Modus und einen Audio Modus. Beim Vox und beim Eco Modus bleibt der Bildschirm schwarz, sobald man das Kind hört schaltet sich sofort der Bildschirm mit der Kamera an und man sieht das Kind. Beim Audio Modus hört man das Kind nur. Man kann von der Elterneinheit aus die Lautstärke und die Helligkeit steuern. Man kann auch einstellen falls man eine Vibration als Alarm anstatt eines Tones haben möchte. Das Babyphon hat auch eine Gegensprechfunktion die GOLDWERT ist, da es meistens reicht wenn das Kind die beruhigende Stimme eines Elternteils hört. Von der Elterneinheit kann man auch 5 tolle Schlaflieder für das Kind abspielen die eine garantierte Einschlafhilfe sind. Von der Elterneinheit sieht man auch welche Temperatur im Kinderzimmer ist und man kann es einstellen dass es einen Alarm auslöst falls sich die Temperatur stark ändert. Die Elterneinheit kann man auch mitnehmen wenn man sich zB im Garten befindet oder den Haushalt schmeißt während das Kind schläft. Ich hatte 5 Stunden die Elterneinheit um den Gürtel geschnallt und alles war prima. Zur Kindereinheit: Die Kindereinheit kann man an der Wand montieren oder einfach neben dem Babybett lassen. Das Kind hört die Stimme der Eltern bei der Gegensprechfunktion ohne jegliches Rasseln oder Zischen. Die Stimme ist klar und deutlich. Das Nachtlicht ist nicht zu hell und nicht zu dunkel also genau richtig für ein Kind. Bedienungsanleitung: Diese gibt es wie in der Elterneinheit auch in vielen Sprachen - Die Bedienungsanleitung ist sogar mit Bildern ganz einfach erklärt und man kann bei der Einrichtung nichts falsch machen. Fazit: Ich liebe dieses Babyphone - am meisten hat mich die Vielseitigkeit fasziniert- der Wechsel zwischen Audio und Video Modus ist super. Die Gegensprechfunktion ist wundervoll und wird täglich in Anspruch genommen. Mit diesem Babyphon machen Eltern alles richtig, da es alles hat was man braucht. Man fühlt sich immer nah beim Kind.