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Eingestellt
Ihre universellen tragbaren Lautsprecher
Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die USB-/MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.
Orange
USB
Laden Sie einfach die gewünschten Inhalte auf das USB-Gerät oder die MicroSD-Karte, schließen Sie sie an Ihren Player an und schon müssen Sie nie wieder auf grenzenlose Unterhaltung verzichten.
Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist Digitales Radio ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBM130ORG Altavoz portátil verfasst
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