Genießen Sie bis zu 6 Stunden Musikwiedergabe

Swingen Sie zu den endlosen Hits auf Ihrem GoGEAR-Player dank dem integrierten kompakten Akku mit langer Laufzeit. Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 6 Stunden kontinuierlich Musik wiedergeben und genießen. Schließen Sie den Player einfach über Direct USB an den Computer an, um ihn aufzuladen ­ völlig ohne Kabel. So einfach geht das!