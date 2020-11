60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit

Das Ladesystem in Kombination mit der besten Akkulaufzeit aller Philips Rasierer bietet Ihnen zwei komfortable Optionen: 60 Minuten Betriebszeit nach einer einzigen Stunde Ladung oder eine Schnellladung für eine vollständige Rasur. Alle Shaver Series 9000-Rasierermodelle wurden so entwickelt, dass sie nur im kabellosen Modus betrieben werden können, um die Sicherheit in feuchten Umgebungen zu gewährleisten.