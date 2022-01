Passt sich jeder Kontur im Gesicht an

Die innovative 360-Grad-Klinge kann sich in alle Richtungen biegen, um sich an die Gesichtskonturen anzupassen. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und eine konstante Kontrolle. So können Sie selbst die schwer erreichbaren Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – zum Schneiden mit weniger Durchgängen und mehr Komfort.