Ultraschnell. Besonders kompakt.

Die PerfectCare 6000 Serie ist auf bestmögliche Dampfleistung ausgelegt und präsentiert sich nun in einem vollständig erneuerten, kompakten Design. So können Sie noch schneller bügeln, ohne Kompromisse in Sachen Stauraum einzugehen. Und dies dank OptimalTEMP Technologie garantiert ohne Verbrennungen*. Alle Vorteile ansehen