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Eingestellt

Original-Radio im Miniformat

OR2000B/12

1.5

| (2) Bewertungen

Setzen Sie Trends mit dem Original-Radio im Miniformat

Dieses Philips Original-Radio im Miniformat bringt den Spaß am Radio zurück. Es ist im Retro-Stil gehalten und bietet leistungsstarken Bass mit dem Bassreflex-Lautsprechersystem und einen großen, analogen, beleuchteten Regler, der Ihnen hilft, Ihre Lieblingssender ganz einfach zu finden.

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Setzen Sie Trends mit dem Original-Radio im Miniformat

  • FM/MW

  • Audio-Eingang

  • 3 W

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Analoger UKW/MW-Radio-Tuner

Analoger UKW/MW-Radio-Tuner

Großer analoger Regler zur bequemen Einstellung

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1.5

von 5

2

Bewertungen

5
4
3

17/05/2015

Italia

Italia

Inaffidabile

Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.

Diese Bewertung wurde für OR2000B Mini Original Radio verfasst

Diese Bewertung wurde für OR2000B Mini Original Radio verfasst

31/10/2018

België

België

prachtige klank , maar voor korte duur

3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken

Diese Bewertung wurde für OR2000B Original-miniradio verfasst

Diese Bewertung wurde für OR2000B Original-miniradio verfasst

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