Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Frittieren, grillen, backen... und dampfgaren! Frittieren, grillen, backen... und dampfgaren! Frittieren, grillen, backen... und dampfgaren!

      Philips Airfryer 5000 Series mit Dampf und Schiene 7,2 l Airfryer

      NA547/07

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Frittieren, grillen, backen... und dampfgaren!

      Genieße alles, von weichen Bao-Buns, goldenem knusprigen Hähnchen bis hin zu köstlichem Lachs. Entdecke eine Welt neuer Strukturen mit dem Philips Airfryer 5000 Series mit Dampf.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Airfryer

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Philips Airfryer 5000 Series mit Dampf und Schiene 7,2 l
      - {discount-value}

      Philips Airfryer 5000 Series mit Dampf und Schiene 7,2 l

      Airfryer

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Frittieren, grillen, backen... und dampfgaren!

      Dampfgaren, heißluftfrittieren oder beides gleichzeitig versuchen!

      • Dampf-Technologie für mehr Nährstoffe
      • Dampfgarfunktion für knusprige und saftige Perfektion
      • Automatische SteamClean-Funktion für eine einfache Reinigung
      • Hochwertige Schiene für müheloses Gleiten
      • RapidAir Plus-Technologie für gleichmäßig zubereitete Mahlzeiten
      Perfekte Dampfleistung für eine zarte, feine Konsistenz

      Perfekte Dampfleistung für eine zarte, feine Konsistenz

      Weiche Knödel, zartes Gemüse und herzhafter Fisch kann alles in unserem Airfryer mit Dampffunktion zubereitet werden. Er sorgt für die perfekte Dampfmenge, ohne dass Lebensmittel zu feucht werden. So bleiben bis zu 87 % der Nährstoffe erhalten.****

      Außen knusprig, innen saftig – die Kraft des Dampfgarens

      Außen knusprig, innen saftig – die Kraft des Dampfgarens

      Jetzt hast du das Beste aus beiden Welten. Gleichzeitig heißluftfrittieren und dampfgaren – außen knusprig gold und innen saftig und zart. Perfekt für goldene Zimtbrötchen, knusprig gebackenes Brot, saftiges Hähnchen und Gemüse auf neuem Niveau. Kein Verbrennen oder Untergaren mehr.******

      Reinigung leicht gemacht

      Reinigung leicht gemacht

      Die Fettansammlung im Korb wird eingeweicht und kann mit unserer automatischen SteamClean-Funktion leichter entfernt werden.

      EasySlide Rail für sichereres, einfacheres Herausziehen des Korbs

      EasySlide Rail für sichereres, einfacheres Herausziehen des Korbs

      Ganz gleich, ob du nur eine Hand frei hast oder bei der Zubereitung einen schnellen Zugriff benötigst, unsere patentierte EasySlide-Rail-Technologie******* macht das Überprüfen, Schütteln oder Hinzufügen von Zutaten einfacher wie nie zuvor. Der Schiebemechanismus wurde für ultimativen Komfort und Sicherheit entwickelt und gleitet sanft und sicher, sodass der Korb jederzeit aufrecht und stabil auf seinen Schienen bleibt. Dadurch reduziert sich das Risiko der Verbrennungsgefahr im Vergleich zum Abstellen des heißen Korbs auf deiner Arbeitsplatte, sodass das Kochen sicherer und reibungsloser für dich wird.

      Schneller garen, immer mit perfekten Ergebnissen

      Schneller garen, immer mit perfekten Ergebnissen

      Kein Verbrennen oder Untergaren mehr. Die Rapid Air Plus Heißlufttechnologie mit ihrem einzigartigen sternförmigen Design lässt die Luft schneller um die Zutaten herum und hindurch zirkulieren***, sodass die Zutaten gleichmäßig gegart werden und bis zu 90 % weniger Fett enthalten.*

      Genau die richtige Größe für deine täglichen Anforderungen

      Genau die richtige Größe für deine täglichen Anforderungen

      Gare bis zu 1,4 kg Gemüse, 10 Hähnchenschenkel, 6 Lachsfilets oder 9 Muffins.

      Du musst den Korb nicht herausziehen, um deine Speisen zu überprüfen!

      Du musst den Korb nicht herausziehen, um deine Speisen zu überprüfen!

      Kein Rätselraten mehr: Beobachte durch das Sichtfenster, wie die Zutaten gegart werden und sobald sie perfekt zubereitet sind.

      Keramikbeschichtung

      Keramikbeschichtung

      Unsere neue Beschichtung ist PFAS-frei: Antihaftbeschichtet, langlebig, kratzfest Oberfläche und einfach zu reinigen.

      Eine völlig neue Welt der Vielfalt

      Eine völlig neue Welt der Vielfalt

      Wähle zwischen 21 Zubereitungsmöglichkeiten, vom Backen und Grillen bis hin zum Dampfgaren und Aufwärmen. Zum Trocknen und Fermentieren kannst du eine niedrige Temperatur von 40 ℃ und eine Dauer von bis zu 24 Stunden einstellen.

      Endlose Inspiration mit der HomeID App

      Endlose Inspiration mit der HomeID App

      Über 10.000 leckere Rezepte, nur für deinen Airfryer, mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.*****

      Platzsparend mit abnehmbarem Wasserbehälter

      Platzsparend mit abnehmbarem Wasserbehälter

      Wenn kein Dampfgaren erforderlich ist, entferne einfach den Behälter, um Platz auf deiner Arbeitsfläche zu sparen.

      Schneller garen und Zeit und Energie sparen

      Schneller garen und Zeit und Energie sparen

      Koche bis zu 50 % schneller und spare bis zu 70 % Energie beim Garen mit einem Philips Steam Airfryer anstelle eines Backofens.**

      Leiser Betrieb

      Leiser Betrieb

      Keine lauten Ablenkungen – genieße Gespräche oder Musik, während der Airfryer dampfgart, grillt oder backt.

      Technische Daten

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • Technische Daten

        Leistung
        2.000 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 Hz
        Anzahl im Paket
        1
        Akkubetrieb
        Nein

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Metall
        Sekundärmaterial
        Kunststoff
        Farbe
        Gold
        Fassungsvermögen
        7,2 l
        Hitzebeständig
        Ja
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Transparenter Deckel
        Ja
        Benutzeroberfläche
        Digital
        Kabellänge
        1 m
        Kabelaufwicklung
        Nein
        Warmhaltefunktion
        Ja
        Programme
        12
        Garvorgang
        Frittieren, Braten, Grillen, Backen, Eintopfzubereitung, kurzes Anbraten, Sautieren, Zubereitung gefrorener Lebensmittel, Aufwärmen, Auftauen, Trocknen, Toasten, Warmhalten, Schmoren, Fermentieren, Konfieren, Dämpfen
        Anzahl der Körbe
        1
        Herausnehmbarer Korb
        Ja
        Zeitbereich
        0 Min. bis 24 Stunden
        Temperaturbereich
        40–200 °C
        Fernbedienung
        Nein
        Technologie
        Rapid Air Plus
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Ja
        Automatische Abschaltung
        Ja
        Einstellbares Thermostat
        Ja
        Betriebsanzeige
        Ja
        Cool-Touch-Handgriffe
        Ja
        Spülmaschinenfest
        Ja
        Temperaturanzeige
        Ja
        Wärmeisoliertes Gehäuse
        Ja
        Maximaltemperatur
        200 °C
        Passendes Zubehör 1
        Grillset
        Passendes Zubehör 2
        Backset
        Keramikbeschichtung
        Ja
        Garantie
        2 Jahre
        Einzelner oder zwei Körbe
        Einzelner Korb
        Konnektivität
        Nein

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        457 mm
        Produktbreite
        334 mm
        Produkthöhe
        320 mm
        Produktgewicht
        8,9 kg
        Produktabmessungen
        457 x 334 x 320 mm
        Verpackungslänge
        520 mm
        Verpackungsbreite
        372 mm
        Verpackungshöhe
        370 mm
        Verpackungsgewicht
        2,2 kg
        Verpackungsabmessungen
        520 x 372 x 370 mm

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        Nachhaltige Verpackung
        Bedienungsanleitung
        100 % recyclingfähig

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • * Im Vergleich zu Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse
      • ** Basierend auf internen Labormessungen, Philips Airfryer; Zubereitung einer Hähnchenbrust (160 °C, kein Vorheizen) oder eines Lachsfilets (200 °C, kein Vorheizen) im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Genaue Prozentwerte können je nach Produkt variieren.
      • *** Im Vergleich zu Philips Airfryern mit Rapid Air Heißlufttechnologie
      • ****Externe Labormessung, basierend auf Vitamin-C-Gehalt in Brokkoli.
      • ***** Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren
      • ******Zubereitung eines ganzen Hähnchens über 80 Minuten mit der Dampf- und Heißluftfunktion im Vergleich zur Heißluftfunktion
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.