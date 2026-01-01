EasySlide Rail für sichereres, einfacheres Herausziehen des Korbs

Ganz gleich, ob du nur eine Hand frei hast oder bei der Zubereitung einen schnellen Zugriff benötigst, unsere patentierte EasySlide-Rail-Technologie******* macht das Überprüfen, Schütteln oder Hinzufügen von Zutaten einfacher wie nie zuvor. Der Schiebemechanismus wurde für ultimativen Komfort und Sicherheit entwickelt und gleitet sanft und sicher, sodass der Korb jederzeit aufrecht und stabil auf seinen Schienen bleibt. Dadurch reduziert sich das Risiko der Verbrennungsgefahr im Vergleich zum Abstellen des heißen Korbs auf deiner Arbeitsplatte, sodass das Kochen sicherer und reibungsloser für dich wird.