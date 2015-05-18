Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Reiner Sound im eleganten Design
Das Philips MCM726 wurde speziell für Fans ultimativer Technologie- und Designlösungen entwickelt und glänzt mit Finesse und Qualität. Genießen Sie Ihre MP3-/WMA-Musik und direkte USB-Wiedergabe über Ihren tragbaren Player.
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
johana
18/05/2015
Italia
micro Hi-Fi System
questo prodotto è ancora in vendita dato che è la secondavolta che si è rotto il lettore CD e dove lo posso trovare. quando costa. grazie
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM726 Sistema micro Hi-Fi verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM726 Sistema micro Hi-Fi verfasst