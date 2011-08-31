ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild

Eingestellt

DVD-Microsystem

MCD179/12

3

| (2) Bewertungen

Verwandeln Sie jeden Raum in ein Theater.

Das MCD179 DVD-Microsystem bietet Ihnen zuhause ein echtes Kinoerlebnis. Das 2.1-Lautsprechersystem, Dolby Digital für faszinierenden Sound und Progressive Scan für optimale Bilder sorgen für eine audiovisuelle Wiedergabe der ganz anderen Art.

Alle Vorteile anzeigen

mit 2.1-Lautsprechern

Verwandeln Sie jeden Raum in ein Theater.

  • 2,1

  • DivX-Wiedergabe

  • Komponenten-Design

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.

Lautsprecher in elegantem Holz

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.0

von 5

2

Bewertungen

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD179 DVD Micro Theatre verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCD179 DVD Micro Theatre verfasst

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Diese Bewertung wurde für MCD179 Microchaîne DVD verfasst

Diese Bewertung wurde für MCD179 Microchaîne DVD verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.