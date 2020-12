Premium-HiFi-Qualität, egal wohin Sie gehen.

Der Philips Kopfhörer Fidelio M1 kombiniert das Beste aus Sound und Komfort für ein authentisches Musikerlebnis. Die fachmännische Verarbeitung sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung in einem leichten und dennoch robusten Design. Genießen Sie so überall Sound in HD-Qualität. Alle Vorteile ansehen