Atmungsaktive Deluxe-Ohrmuscheln und Memory-Schaumstoff für perfekten Sitz

Die für den Fidelio M1 verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die atmungsaktiven Deluxe-Ohrmuscheln mit Memory-Schaumstoff wurden für eine optimale ergonomische Passform entwickelt. Der Schaumstoff passt sich nicht nur perfekt der Form Ihres Ohrs an, sondern dichtet zudem Bässe zuverlässig ab und schließt Umgebungsgeräusche aus. Dank des Außenpolsters, das aus Stoff und Proteinleder gefertigt ist, wird der Druck auf das Ohr reduziert sowie Wärmestau vermieden. Der M1 bietet daher nicht nur ausgezeichneten Sound, sondern auch höchsten Tragekomfort.