Kein Wort geht verloren

Das Mikrofon zum Annehmen von Anrufen ermöglicht es, Telefongespräche ganz einfach aufzunehmen. Schließen Sie es einfach an Ihr Diktiergerät an, und stecken Sie den Hörer in Ihr Ohr. Das Mikrofon nimmt beide Gesprächspartner auf.