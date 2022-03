Ein Krawattenclip sorgt dafür, dass das Mikrofon immer perfekt sitzt

Das Mikrofon kann mit dem praktischen Clip ganz einfach an jedem Kragen, an jeder Krawatte oder an einem anderen Kleidungsstück befestigt werden. Schließen Sie es einfach an Ihren Digital Pocket Memo oder Voice Tracer an - es ist keine weitere Installation notwendig.