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Philips Sonicare For KidsMini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6032/33

4.6
| (150) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung in Sekunden.*
Der Sonicare For Kids Zahnbürstenkopf eignet sich perfekt für kleine Münder mit wachsenden Zähnen. Er funktioniert ausschließlich mit der elektrischen For Kids Zahnbürste, mit der er für ein sicheres und angenehmes Putzen sorgt, das Kindern Spaß macht.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
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For Kids
Elektrische Schallzahnbürste

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Elektrische Schallzahnbürste - Praxismodell

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Reinigt und schützt die Zähne von Kindern ab 3 Jahren

Hervorragende Reinigung in Sekunden.*

  • Doppelpack

  • Kompaktes Design

  • Aufsteckbar

  • Kinderfreundliche Reinigung

Ab 3 Jahren

Ab 3 Jahren

Der Philips Sonicare For Kids Standard-Bürstenkopf verfügt über ein ergonomisch geformtes Profil, geeignet für Ihr Kind im Alter von 3 Jahren und darüber, und weiche Borsten für eine sanfte Reinigung. Er verfügt außerdem über einen Gummiüberzug auf der Rückseite des Bürstenkopfs für eine sicherere, angenehmere Reinigung. Auch in größerer Standardgröße für Kinder ab 7 Jahren erhältlich.

Hervorragende Reinigung, die jede Sekunde optimal nutzt

Hervorragende Reinigung, die jede Sekunde optimal nutzt

Unsere Schalltechnologie ermöglicht es Ihnen, die begrenzte Zeit, die Ihre Kinder mit dem Zähneputzen verbringen, optimal zu nutzen, da sie an gesunde Gewohnheiten herangeführt werden und ihre Zahnputztechnik perfektionieren.

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

150

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2

12/03/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Die For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe sind perfekt fürdie Kleinen sie sind snaft aber doch gründlich .

Vorteile

Sanft, gründlich, kindgerecht

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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06/03/2025

Deutschland

Deutschland

Zähneputzen kinderleicht!

Zähneputzen war bei uns noch nie die Lieblingsbeschäftigung. Mit der Sonicare hat sich das geändert. Unser Kind beschreibt das Putzen mit den Bürstenköpfen als Massage für die Zähne. Es macht ihm Spaß und er klagt nicht über Schmerzen oder das es zu groß sei. Wir würden es immer wieder kaufen!

Vorteile

Zähneputzen ohne meckern

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

05/03/2025

Deutschland

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Tolle Bürstenköpfe für Kinder

Im Rahmen eines Produkttests wurden mir die Sonicare Bürstenköpfe for Kids von Philips zur Verfügung gestellt. Sie passen perfekt auf meine Sonicare Schallzahnbürste. Sehen qualitativ hochwertig aus und sind von Größe und Form perfekt für Kinder und deren Zähne geeignet. Auch unser kleiner Tester von 8 Jahren ist mit den Bürstenköpfen gut zurecht gekommen. Die Festigkeit der Borsten war genau richtig. Daher empfehlen wir dieses Produkt gern weiter.

Vorteile

gute Größe für Kinder

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

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Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste