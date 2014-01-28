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Eingestellt
Genießen Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis
Dieses System beeindruckt nicht nur mit High Definition Bildern und Surround Sound sondern auch mit einem eleganten und hochwertigen Aluminium-Design. Die Lautsprecher bieten HD Surround Sound, sodass Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis genießen können.
Wiedergabe von Blu-ray Discs
Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.
DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.
Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Popup-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.
3.9
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes verfasst
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Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
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Diese Bewertung wurde für HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1 verfasst
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RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
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Diese Bewertung wurde für HTS7540 5.1 home cinema verfasst
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