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Support
HTS3551/12
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Kurzanleitung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ton nicht mit der Videowiedergabe meinèr Philips HTS synchronisiert
BUDA Ordner erscheint auf USB-Flashlaufwerk nachdem mit Philips System verbunden
Warum kann ich nicht auf die BD-Live-Funktion meinem Philips HTS zugreifen?
Die DivX-Untertitel werden nicht oder nicht korrekt auf meinem Philips HTS angezeigt.
"UPG-MCU" wird auf dem Philips Player angezeigt
Mein Philips Player gibt keine MKV-Datei wieder.
Untertitelsprache nicht über die Fernbedienung des Philips Players zu ändern
Warum dauert es einige Zeit, BD-Live-Inhalte auf meinem Philips Player zu laden?
Ich habe das Kennwort meines Philips Geräts vergessen.
Schlechte Wiedergabeleistung mit YouTube Leanback™ und Picasa™
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts