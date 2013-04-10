ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Foto der Fernbedienung
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Foto der Fernbedienung
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto

Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS3551/12

4.8

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Surround Sound in Kinoqualität

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren und 1080p High Definition-HDMI-Upscaling machen Filme zum unvergesslichen Erlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

mit Blu-ray

Surround Sound in Kinoqualität

  • Blu-Ray

Einfacher Zugriff auf Ihre liebsten YouTube-Videos und Picasa-Fotos

Einfacher Zugriff auf Ihre liebsten YouTube-Videos und Picasa-Fotos

Schauen Sie sich jetzt YouTube-Videos und Picasa-Fotos auf dem Fernseher an. Genießen Sie die riesige Sammlung von Online-Videos auf einem größeren Bildschirm, ohne den Computer einschalten zu müssen. Stellen Sie einfach nur sicher, dass Ihr Blu-ray-Player oder Ihr Heimkino-System mit dem Internet verbunden ist, entweder kabellos über WiFi oder über ein mit dem LAN-Anschluss verbundenes Kabel – lehnen Sie sich dann zurück, und genießen Sie das Beste, das YouTube und Picasa zu bieten haben.

Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound

Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound

Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen Frequenzen und sorgen für satten Sound und tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

10/04/2013

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3551 5.1 home cinema verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3551 5.1 home cinema verfasst

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3551 5.1 home cinema verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3551 5.1 home cinema verfasst

23/11/2012

Nederland

Nederland

Super set

Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3551 5.1 home cinema verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3551 5.1 home cinema verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube und Picasa finden Sie unter www.philips.com/support.

  2. Nur für WiFi-kompatible Geräte. Weitere Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.