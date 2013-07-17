ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne oben links
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne oben links
  • Produktfoto von vorne

Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS3520/12

3.8

| (26) Bewertungen

Begeistert von Sound

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren und High Definition-HDMI-Upscaling 1080p machen Filme zum unvergesslichen Erlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Kräftiger Kino-Sound mit tiefen Bässen

Begeistert von Sound

  • HDMI 1080p

Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren für großartigen Sound

Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren für großartigen Sound

Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

26

Bewertungen

17/07/2013

Österreich

Österreich

beste Bildqualität

Guter Bildstabilisator, beste Bildqualität, einfahe Bedienung, bestechender Presi, Preis- Leistung überdurchnittlich, verläßlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home Entertainment-System verfasst

13/08/2016

Deutschland

Deutschland

Für mich ausgezeichnet

Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home Entertainment-System verfasst

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home theatre verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3520 5.1 Home theatre verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.