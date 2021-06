Integrierter HDMI-Verteiler stellt eine praktische Verbindung Ihrer Geräte zum Fernseher her

Die HDMI-Anschlüsse ermöglichen es Ihnen, all Ihre Geräte ohne überflüssige Kabel an Ihren Fernseher anzuschließen. So genießen Sie bequem unterschiedlichste Inhalte auf Ihrem Flachbildfernseher in der bestmöglichen Soundqualität. Sie können alle Ihre HDMI-Geräte direkt an die HDMI-Anschlüsse des Home Entertainment-Systems anschließen und sie dann über ein einziges Kabel mit Ihrem Flachbildfernseher verbinden. So erleben Sie ganz einfach Filme und Fernsehsendungen mit Bild und Sound in HD-Qualität, und das ohne lästigen Kabelsalat!