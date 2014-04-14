Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
HTB7255D/12
Genießen Sie Filme und Musik in perfektem Sound
Das neue Philips 3D Blu-ray Home Entertainment-System HTB7255D 2.1 bietet eine perfekte, klare Audiowiedergabe und eine wirklich überzeugende Surround-Sound-Erfahrung. Erleben Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik in neuen Dimensionen.
Verstärker der Klasse D
CinemaPerfect HD
Integriertes WiFi und Bluetooth®
500 W
Dank des kristallklaren Sounds von Philips können Sie jedes Detail wiedergeben und genießen – so wie der Künstler oder Regisseur es beabsichtigte. Die Crystal Clear Sound-Technologie gibt die Soundquelle – ob Actionfilm, Musical oder Live-Aufnahme – realitätsgetreu, genau und ohne Verzerrungen wieder. Die Philips Home Entertainment-Systeme mit kristallklarem Sound halten die Audioverarbeitung so gering wie möglich und bewahren die Reinheit des Originalklangs. Das Ergebnis ist eine bessere Audiogenauigkeit.
Die neue CinemaPerfect HD-Engine von Philips bietet vierfaches Full HD für eine Videowiedergabe in besserer Qualität denn je. Die intelligente Engine schärft den Klang und reduziert Geräusche, die ausgegeben werden, wenn Videoinhalte in das MPEG-Format umgewandelt werden. Zusammen mit einem verbesserten Upscaling liefert die Engine scharfe und tiefe Bilder auf dem Fernsehbildschirm.
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden. Geben Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten von einem Smartphone, Tablet oder Laptop, einschließlich iPod oder iPhone, auf einem Bluetooth-fähigen Lautsprecher wieder.
3.3
von 5
6
Bewertungen
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Vorteile
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Nachteile
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-08
Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst
Datum der Benutzung 2019-03-08
DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.