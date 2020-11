Kein Spritzen aus Schüssel aufgrund fehlenden Schafts im Inneren

Im Gegensatz zu günstigeren Küchenmaschinen besitzt diese Philips Küchenmaschine keinen inneren Schaft in der Mitte der Schüssel. Dies bedeutet, dass Suppen und andere Flüssigkeiten nicht in der Mitte der Schüssel auslaufen können, sodass Ihre Küchenmaschine und Ihre Arbeitsplatte sauber bleiben! Auch das Zusammensetzen des Geräts wird dadurch einfacher. Setzen Sie einfach Ihren Zubehörhalter geleitet durch die anpassungsfähigen Verbindungen in der Schüssel ein.