HR2670/01
Frische Smoothies jederzeit und überall
Mache jeden Tag zu einem Smoothie-Tag mit unserem ultrakompakten Mixer der Philips Blend & Go 3000 Series. Bereite seidig glatte Getränke und Shakes im Trinkbecher zu und setze einfach den auslaufsicheren Deckel auf – schon kann es losgehen!Alle Vorteile ansehen
Standmixer
Gesamtzeit
Zerkleinere frische Zutaten mit unserer einzigartigen ProBlend Technologie. Ein langlebiger 350-Watt-Motor, der robuste Blend & Go-Trinkbecher und die Edelstahl-Sternklinge arbeiten perfekt zusammen, um seidig glatte Mixgetränke in Sekunden zu machen.
Mixe deine Lieblings-Smoothies mit einem robusten, langlebigen Motor, der perfekt für den täglichen Gebrauch ist.
Rippen an den Seiten des Blend & Go-Trinkbechers für unterwegs führen Speisen zurück zu den Klingen für feineres, gleichmäßigeres Mixen.
Entwickelt für einen gesunden, aktiven Lebensstil. Mixe deine Zutaten in dem robusten, stylischen 600-ml-Becher. Nimm anschließend einfach die Klinge ab, setze den auslaufsicheren Deckel auf, und nimm deinen Smoothie überall hin mit.
Genieße jeden Tag gesunde, seidig glatte Smoothies. Die ProBlend Edelstahlklingen zerkleinern und mixen all deine Zutaten perfekt.
Zwei verschiedene Geschwindigkeitsstufen eigenen sich für alles: Niedrig für weichere Zutaten und hoch für harte Früchte und Eis.
Die Messereinheit lässt sich unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.
Die abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, damit du alle deine täglichen Aufgaben erledigen kannst.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Sicherheitsfunktion
Nachhaltigkeit
Ursprungsland
