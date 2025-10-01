  • Aufgrund technischer Updates werden Bestellungen vorübergehend verzögert bearbeitet. Bestellbestätigungen werden ebenso später als gewöhnlich versendet. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

      1000 Series Standmixer

      HR2040/00

      Leistungsstarker Mixer für tägliche Smoothies

      Auf die Verbesserung deines täglichen Mixprozesses dank einer Motorleistung von 350 W und der Performance der Klinge, die mit all deinen Zutaten zurechtkommt und sogar Eis zerkleinert, ausgelegt. Ein reibungsloses Mixerlebnis im Handumdrehen mit minimalem Aufwand.

      Leistungsstarker Mixer für tägliche Smoothies

      Dein unverzichtbares Küchenwerkzeug.

      • 350 Watt Motorleistung
      • Trinkflasche zum Mitnehmen (0, 6 Liter)
      • Zerkleinern von Eis und anderen harten Zutaten
      • Spülmaschinenfeste Teile
      350 Watts für reibungsloses Mixen im Handumdrehen

      350 Watts für reibungsloses Mixen im Handumdrehen

      Mix dir deine täglichen Smoothies ohne großen Aufwand dank des leistungsstarken Motors mit 350W. Genieße deine Smoothies ohne grobe Stückchen im Handumdrehen.

      Zwei Geschwindigkeitsstufen für feines Mixen

      Zwei Geschwindigkeitsstufen für feines Mixen

      Steuere mit den beiden Geschwindigkeitsstufen, wie schnell und fein du deine Zutaten mixen möchtest, um jederzeit perfekte Smoothies zuzubereiten.

      Zerkleinern Sie Eis und andere harte Zutaten

      Zerkleinern Sie Eis und andere harte Zutaten

      Egal, ob du einen Dip oder einen gesunden Smoothie zubereitest, dein Mini-Mixer kann alles verarbeiten. Von Kiwis bis zu Eiswürfeln – zerkleinere selbst harte Zutaten.

      Trinkbecher für unterwegs

      Trinkbecher für unterwegs

      Genieße deine Smoothies überall unterwegs, dank der Trinkflasche zum Mitnehmen. Einfach deinen Smoothie mixen, Deckel drauf und ab dafür!

      Kompaktes Design von 10,8 cm.

      Kompaktes Design von 10,8 cm.

      Dank des kompakten und modernen Designs kannst du deinen Mini-Mixer auf deiner Küchentheke aufbewahren, um ihn auch an hektischen Tagen stets griffbereit zu haben.

      Spülmaschinenfestes Zubehör

      Spülmaschinenfestes Zubehör

      Mach dir wegen der Zubereitung deiner Smoothies keinen Kopf mehr. Sowohl der Krug als auch die Klingen sind spülmaschinenfest.

      Langlebige Klingen aus rostfreiem Edelstahl

      Langlebige Klingen aus rostfreiem Edelstahl

      Die langlebige Klingen aus rostfreiem Edelstahl bleiben länger scharf und rosten und verschmutzen nicht so schnell.

      Deine unverzichtbaren Küchengeräte

      Deine unverzichtbaren Küchengeräte

      Entdecke weitere unverzichtbare Küchengeräte, und kreiere dein Küchenset mit demselben Design, das lang anhaltende Leistung bietet.

      2 Jahre Garantie

      2 Jahre Garantie

      Und als zusätzliche Sicherheit gilt für den Mixer eine Garantie von 2 Jahren.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Metall
        Vorprogrammierte Einstellungen
        Nein
        Funktionen
        Mixen
        Produkttyp
        Mini-Standmixer
        Anzahl Portionen
        2
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Benutzeroberfläche
        Einschalttaste
        Kabellänge
        0,85 m
        Kabelaufwicklung
        Nein
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Ja
        Einstellbares Thermostat
        Nein
        Betriebsanzeige
        Nein
        Spülmaschinenfeste Teile
        Ja
        Füllstandsmarkierung
        Ja
        Behältermaterial
        Plastik (PP)
        Material der Messer
        Edelstahl
        Umdrehungen pro Minute (U/min)
        25.000
        BPA-frei
        Ja
        Impulsfunktion
        Ja
        Messer abnehmbar
        Ja
        Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
        Ja
        Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
        Nein
        Rezeptbuch
        Nein
        Geräuschpegel (Standard)
        Lc = 86dB(A)
        Garantie
        2
        Mit Trockenfutter kompatibel
        Nein
        Selbstreinigungsfunktion
        Nein

      • Technische Daten

        Leistung
        350 W
        Spannung
        230 V
        Frequenz
        50 Hz
        Anzahl im Paket
        1
        Akkubetrieb
        Nein
        Energieeffizienzklasse
        Nein

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        Deckel für Becher
        Passendes Zubehör 1
        Bedienungsanleitung
        Passendes Zubehör 2
        Garantiekarte

      • Sicherheitsfunktion

        Sicherheitszertifizierung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        10,8 cm
        Produktbreite
        10,8 cm
        Produkthöhe
        36,2 cm
        Produktgewicht
        1,017 cm
        Verpackungslänge
        14,1 cm
        Verpackungsbreite
        23,1 cm
        Verpackungshöhe
        25,1 cm
        Verpackungsgewicht
        1,38 kg

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        100 % recycelte Materialien
        Benutzerhandbuch
        100 % recycelte Materialien

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

