HR2040/00
Leistungsstarker Mixer für tägliche Smoothies
Auf die Verbesserung deines täglichen Mixprozesses dank einer Motorleistung von 350 W und der Performance der Klinge, die mit all deinen Zutaten zurechtkommt und sogar Eis zerkleinert, ausgelegt. Ein reibungsloses Mixerlebnis im Handumdrehen mit minimalem Aufwand.Alle Vorteile ansehen
Standmixer
Gesamtzeit
Mix dir deine täglichen Smoothies ohne großen Aufwand dank des leistungsstarken Motors mit 350W. Genieße deine Smoothies ohne grobe Stückchen im Handumdrehen.
Steuere mit den beiden Geschwindigkeitsstufen, wie schnell und fein du deine Zutaten mixen möchtest, um jederzeit perfekte Smoothies zuzubereiten.
Egal, ob du einen Dip oder einen gesunden Smoothie zubereitest, dein Mini-Mixer kann alles verarbeiten. Von Kiwis bis zu Eiswürfeln – zerkleinere selbst harte Zutaten.
Genieße deine Smoothies überall unterwegs, dank der Trinkflasche zum Mitnehmen. Einfach deinen Smoothie mixen, Deckel drauf und ab dafür!
Dank des kompakten und modernen Designs kannst du deinen Mini-Mixer auf deiner Küchentheke aufbewahren, um ihn auch an hektischen Tagen stets griffbereit zu haben.
Mach dir wegen der Zubereitung deiner Smoothies keinen Kopf mehr. Sowohl der Krug als auch die Klingen sind spülmaschinenfest.
Die langlebige Klingen aus rostfreiem Edelstahl bleiben länger scharf und rosten und verschmutzen nicht so schnell.
Entdecke weitere unverzichtbare Küchengeräte, und kreiere dein Küchenset mit demselben Design, das lang anhaltende Leistung bietet.
Und als zusätzliche Sicherheit gilt für den Mixer eine Garantie von 2 Jahren.
