Große Auswahl an Zubehörteilen separat erhältlich

Der Handmixer kann mit einer großen Auswahl an vielseitigen Zubehörteilen verwendet werden, um Zeit und Aufwand zu sparen. In kleinen Küchen entsteht mehr Flexibilität bei der Zubereitung hausgemachter Gerichte. Profitieren Sie von einem einfachen Entleerungssystem per Knopfdruck, und wechseln Sie leicht und intuitiv zwischen den verschiedenen praktischen Zubehörteilen. Diese umfassen Folgendes: XL Zerkleinerer, kompakter Zerkleinerer, Schneebesen, Kartoffelstampfer, Küchenmaschinenzubehör.