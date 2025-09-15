Suchbegriffe

    Leistungsstark, kompakt, einfach!
      Zerkleinerer 3000 Series Zerkleinerer

      HR1501/00

      Leistungsstark, kompakt, einfach!

      Dieser kompakte und benutzerfreundliche Zerkleinerer ist der ideale Küchenbegleiter zur Zubereitung hausgemachter Mahlzeiten. Hacke und zerkleinere jede Zutat dank des leistungsstarken Motors, um deine Lieblingsdips ganz ohne Aufwand zuzubereiten.

      Leistungsstark, kompakt, einfach!

      Die Zubereitung von Mahlzeiten war noch nie so einfach.

      • Ausgezeichnetes Zerkleinern dank PowerChop Technologie
      • Schnelle und perfekte Ergebnisse dank 450-W-Motor
      • Du kannst deine Lieblingsdips und -soßen in einer 1-l-Schüssel zubereiten
      • Dank der 2 Geschwindigkeitsstufen hast du die Kontrolle über das Ergebnis
      • Sowohl die Schüssel als auch die Klingen sind spülmaschinenfest
      Zerkleinerungsleistung in deiner Hand.

      Zerkleinerungsleistung in deiner Hand.

      Schnelles und perfektes Zerkleinern dank des 450-W-Motors. Kreiere im Handumdrehen ein Gericht.

      PowerChop Technologie für optimale Leistung beim Zerkleinern

      PowerChop Technologie für optimale Leistung beim Zerkleinern

      Dank der PowerChop Technologie, die Klingen, Schnittwinkel und innere Schüssel optimal kombiniert, kannst du weiche und harte Zutaten gleichmäßig zerkleinern.

      Bereite deine Lieblingsdips in der 1-l-Schüssel zu

      Bereite deine Lieblingsdips in der 1-l-Schüssel zu

      Magst du Guacamole oder bist du ein großer Pesto-Fan? Du kannst alles in der 1-l-Schüssel zubereiten.

      Zwei Geschwindigkeiten, doppelte Präzision!

      Zwei Geschwindigkeiten, doppelte Präzision!

      Dank der 2 Geschwindigkeitsstufen kannst du deine Zutaten ganz einfach zerkleinern. Für ein grobes Zerkleinern verwende einfach die erste Stufe für ein paar Sekunden, während du mit der zweiten Stufe gleichmäßige Ergebnisse erzielen kannst.

      Kein Verrutschen mehr.

      Kein Verrutschen mehr.

      Dank des stabilen Gummisockels kannst du den Zerkleinerer mit nur einer Hand bedienen.

      Einfache Reinigung

      Einfache Reinigung

      Mach dir wegen der Reinigung keine Sorgen. Sowohl die Schüssel als auch die Klingen sind spülmaschinenfest.

      Ein Gerät, endlose Möglichkeiten!

      Ein Gerät, endlose Möglichkeiten!

      Ob Zwiebeln oder Dips – dieser Zerkleinerer kommt mit allen Zutaten spielend zurecht.

      Schnelles Zerkleinern dank unserer 4 Edelstahlklingen

      Schnelles Zerkleinern dank unserer 4 Edelstahlklingen

      Die 4 Klingen wurden speziell entwickelt, um alles zu durchschneiden, damit du deine Schneideaufgaben so schnell wie möglich erledigen kannst.

      Kreiere deine eigene Nussbutter.

      Kreiere deine eigene Nussbutter.

      Du kannst deine eigene Nussbutter ganz einfach zu Hause zubereiten und neue und gesündere Aromen entdecken. Du kannst sogar deinen eigenen Schokoladenaufstrich für deine Kinder herstellen.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Kunststoff
        Funktionen
        Geschwindigkeitsstufe 1 / 2
        Produkttyp
        Zerkleinerer
        Zertifizierungen
        CB
        Fassungsvermögen des Korbs
        1 l max.
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Kabellänge
        >1,2 m
        Technologie
        PowerChop Technologie
        Spülmaschinenfeste Teile
        Ja
        Füllstandsmarkierung
        Ja
        Behältermaterial
        Kunststoff
        Material der Messer
        Edelstahl
        Umdrehungen pro Minute (U/min)
        5.000
        BPA-frei
        Ja
        Impulsfunktion
        Ja
        Messer abnehmbar
        Ja
        Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
        Ja
        Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
        <60, aber nicht empfohlen
        Geräuschpegel (Standard)
        < 80 dB
        Garantie
        2 Jahre
        Mit Trockenfutter kompatibel
        Ja

      • Technische Daten

        Leistung
        450 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 bis 60 Hz
        Anzahl im Paket
        1 Stück pro F-Box

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        S-Messer

      • Sicherheitsfunktion

        Sicherheitszertifizierung
        CB
        Automatischer Messerstopp
        <1,5 Sek. gemäß Sicherheitsnorm

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        141 mm
        Produktbreite
        141 mm
        Produkthöhe
        258 mm
        Produktgewicht
        1.056 g
        Verpackungslänge
        145 mm
        Verpackungsbreite
        145 mm
        Verpackungshöhe
        275 mm
        Verpackungsgewicht
        1.282 g

      • Nachhaltigkeit

        Benutzerhandbuch
        Bedienungsanleitung

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

