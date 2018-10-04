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Eingestellt

Styler

HP4674/00

4.6

| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Tag für Tag schönes, glänzendes Haar

Jeden Tag glattes, glänzendes Haar. Der SalonAirstylist Ion 1.000 W verbindet Ionentechnologie, vier Stylingaufsätze und professionelle Leistung. Damit gehört krauses Haar der Vergangenheit an.

Alle Vorteile anzeigen

Salon Airstylist Ion

Tag für Tag schönes, glänzendes Haar

  • 1.000 W

  • Keramik

  • 4 Aufsätze

1.000 W für professionelle Ergebnisse

1.000 W für professionelle Ergebnisse

Dieser Styler verfügt über ein 1.000 W starkes Heizelement für sanftes und gleichzeitig effektives Trocknen und Stylen.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für einfache Locken

Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für einfache Locken

Dieser bedienungsfreundliche Styler ist sowohl eine Stylingbürste als auch ein Lockenstab. Die Borsten lassen sich auf Knopfdruck in die Bürste einziehen, sodass Sie den Styler ganz einfach aus Ihrem Haar ziehen können.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

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Diese Bewertung wurde für Salon Airstylist Ion HP4674 Styler verfasst

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16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

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Diese Bewertung wurde für Salon Airstylist Ion HP4674 Styler verfasst

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19/06/2012

Suisse

Suisse

das beste was es gibt für störrisches haar

mit dem airstyler lassen sich schöne glänzende und haltbare locken frisieren. das gerät erreicht mühelos die dazu notwendige temperatur und ist einfach im handling. ich benutze je nach lust und laune jeweils den grossen aufsatz mit der keramikbeschichtung oder den kleineren mit den einziehbaren borsten. einziger jedoch grosser wermutstropfen ist, dass bei täglichem gebrauch nach ca. 1.5 jahren genau die temperatur ein problem wird und die plastikteile weich werden, spätestens wenn sich der keramikaufsatz aus der halterung löst wird ersatz fällig. mangels alternativen lande ich immer wieder beim airstyler und bin dann wieder 1.5 jahre happy, bis der beschaffungs-stress wieder beginnt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Salon Airstylist Ion HP4674 Styler verfasst

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