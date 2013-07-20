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Eingestellt
4.0
von 5
515
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
hobbymaler
20/07/2013
Österreich
Schönes Design.Einfaches Handling.
Das Gerät ist optimal für eine schnelle Tasse Kaffee.Einfache Bedienung und tolle Optik dazu.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Original HD7810/70 Kaffeepadmaschine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Wigerl
21/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bedienungsfreundlich gute Leistung
der Wassertank könnte etwas gröser sein, bei 2 großen Tassen ist leer. Leistung sonst gut, schnelles aufheizen, auch die Abschaltautomatik find ich super
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Original HD7810/70 Kaffeepadmaschine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jette21
30/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
super produkt
wer pads trinken möchte ist diese schnell und einfach zu bedienen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Original HD7810/60 Kaffeepadmaschine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Original HD7810/60 Kaffeepadmaschine verfasst