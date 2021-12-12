Extragroßer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Der Wasserbehälter verfügt über ein besonders großes Fassungsvermögen von 2,5 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 3 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss. Zudem ist er transparent, damit du jederzeit aus allen Winkeln sehen kannst, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Wenn du den Behälter der Dampfbügelstation nachfüllen musst, steht dir dazu eine große Einfüllöffnung zur Verfügung, sodass du den Behälter zu jeder Zeit während des Bügelns ganz einfach unter dem Wasserhahn oder alternativ mit einer Kanne oder Flasche nachfüllen kannst.