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Eingestellt
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Max. Druck: 6,5 Bar
Dampfstoß von bis zu 420 g
2,5-Liter-Wasserbehälter
Ultraleichtes Bügeleisen
Die Dampfbügelstation umfasst eine sichere Transportverriegelung, die das Bügeleisen sicher am Aufheizsockel befestigt. Dadurch kann es nicht verrutschen und die heiße Bügelsohle kann nicht angefasst werden. Dies sorgt für einen sicheren und einfachen Transport im Haus, vom und zum Aufbewahrungsort.
Der Wasserbehälter verfügt über ein besonders großes Fassungsvermögen von 2,5 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 3 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss. Zudem ist er transparent, damit du jederzeit aus allen Winkeln sehen kannst, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Wenn du den Behälter der Dampfbügelstation nachfüllen musst, steht dir dazu eine große Einfüllöffnung zur Verfügung, sodass du den Behälter zu jeder Zeit während des Bügelns ganz einfach unter dem Wasserhahn oder alternativ mit einer Kanne oder Flasche nachfüllen kannst.
Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.
4.7
von 5
305
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Midoge
14/09/2018
Deutschland
Das Bügeleisen ist super.
Kein Wäsche sortieren mehr alles bügeln mit der gleichen Temperatur. Die Sohle des Bügeleisen ist einfach spitze, ich kann auch schwierige Sachen wie Seide bügeln.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Dampfbügelstation verfasst
Mamylou !
30/01/2021
België
Verifizierter Käufer
Excellente Centrale Vapeur Philips !
Je recommande cette Centrale Vapeur pour son Steam pas besoin de changer la température il détecte de lui-même et grand réservoir d’eau 2,5l et 6,5 bar excellent !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jeroboam
28/05/2020
België
Très efficace, très léger. Parfait
Aucun élément négatif, très simple et très efficace, grand réservoir , légèreté, rapport qualité prix....Rien à redire
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur verfasst
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Bis zu 45% weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, Eco-Modus im Vergleich zum TURBO-Modus