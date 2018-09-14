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Refurbished

Eingestellt

PerfectCare Aqua ProDampfbügelstation - Refurbished

GC9315/30R1

4.7
| (305) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Unglaublich leistungsstarkes Bügeln
Im Lieferumfang des PerfectCare Aqua Pro ist unser ultraleichtes Bügeleisen und ein extragroßer 2,5-l-Wasserbehälter enthalten, der sich ideal für längeres Bügeln und vertikales Dampfbügeln eignet.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

mit ultraleichtem Bügeleisen

Unglaublich leistungsstarkes Bügeln

  • Max. Druck: 6,5 Bar

  • Dampfstoß von bis zu 420 g

  • 2,5-Liter-Wasserbehälter

  • Ultraleichtes Bügeleisen

Sichere Transportverriegelung

Sichere Transportverriegelung

Die Dampfbügelstation umfasst eine sichere Transportverriegelung, die das Bügeleisen sicher am Aufheizsockel befestigt. Dadurch kann es nicht verrutschen und die heiße Bügelsohle kann nicht angefasst werden. Dies sorgt für einen sicheren und einfachen Transport im Haus, vom und zum Aufbewahrungsort.

Extragroßer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Extragroßer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Der Wasserbehälter verfügt über ein besonders großes Fassungsvermögen von 2,5 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 3 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss. Zudem ist er transparent, damit du jederzeit aus allen Winkeln sehen kannst, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Wenn du den Behälter der Dampfbügelstation nachfüllen musst, steht dir dazu eine große Einfüllöffnung zur Verfügung, sodass du den Behälter zu jeder Zeit während des Bügelns ganz einfach unter dem Wasserhahn oder alternativ mit einer Kanne oder Flasche nachfüllen kannst.

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Egal ob Jeans oder Seide – kein Ändern der Temperatureinstellung erforderlich

Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

305

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

14/09/2018

Deutschland

Deutschland

Das Bügeleisen ist super.

Kein Wäsche sortieren mehr alles bügeln mit der gleichen Temperatur. Die Sohle des Bügeleisen ist einfach spitze, ich kann auch schwierige Sachen wie Seide bügeln.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Dampfbügelstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Dampfbügelstation verfasst

30/01/2021

België

België

Verifizierter Käufer

Excellente Centrale Vapeur Philips !

Je recommande cette Centrale Vapeur pour son Steam pas besoin de changer la température il détecte de lui-même et grand réservoir d’eau 2,5l et 6,5 bar excellent !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur verfasst

28/05/2020

België

België

Très efficace, très léger. Parfait

Aucun élément négatif, très simple et très efficace, grand réservoir , légèreté, rapport qualité prix....Rien à redire

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur verfasst

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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Centrale vapeur verfasst

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