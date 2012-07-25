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  • Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
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Eingestellt

8400 SeriesDampfbügelstation

GC8460/02

4

| (7) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch, erzeugt dieses Bügelsystem kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.

Alle Vorteile anzeigen

Keine Kompromisse.

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

  • 1,6 L

  • AUTO CORD

Bis zu 5 Bar Druck

Bis zu 5 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Konstante Dampfleistung bis zu 110 g/Min

Konstante Dampfleistung bis zu 110 g/Min

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

Technische Daten

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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4.0

von 5

7

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

4
1

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips GC8460 steam generator iron

Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.

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Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8460 Pressurised steam generator verfasst

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31/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

GC8460/02 Good purchase

Works very well,easy to use and performs to spec. Great to have the auto cable rewind. Fits well on our ironing board. Controls easy to understand.

Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8460 Pressurised steam generator verfasst

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24/10/2011

Nederland

Nederland

Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.

Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!

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Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk verfasst

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