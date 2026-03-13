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Eingestellt
Support
GC7703/20
Eingestellt
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Die Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht mehr
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Der Dampfstoß der Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht
Meine Philips Dampfbügelstation glättet während des vertikalen Dampfbügelns keine Falten
Meine Philips Dampfbügelstation heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Philips Dampfbügeleisen gibt beim Aufheizen Rauch aus
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin
Aus meiner Philips Dampfbügelstation tritt Wasser aus