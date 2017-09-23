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Eingestellt
GC7703/20
Schnelles und komfortables Bügeln
Der große abnehmbare Wasserbehälter für einfaches Einfüllen, der starke Dampfstoß und die SteamGlide Keramikbügelsohle sorgen dafür, dass Sie die Bügelzeit erheblich senken können. Dank Transportverriegelung und Smart CalcClean ist das Bügeln nicht nur schnell sondern komfortabel.
Max. 5 Bar Pumpendruck
Dampfstoß von 200 g
Transportverriegelung
Abnehmbarer Wasserbehälter für 2,2 l
Der große abnehmbare Wasserbehälter für einfaches Einfüllen, der starke Dampfstoß und die SteamGlide Keramikbügelsohle sorgen dafür, dass Sie die Bügelzeit erheblich senken können. Dank Transportverriegelung und Smart CalcClean ist das Bügeln nicht nur schnell sondern komfortabel.
Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.
Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wasserbehälter einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
3.9
von 5
164
Bewertungen
GladysR
23/09/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist einfach genial.
Bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Abschaltautomatik ist super. Große Wassertank
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FastCare GC7703/20 Dampfbügelstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fin0203
23/09/2017
Deutschland
Das Produkt ist einfach genial.
Bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Abschaltautomatik ist super. Große Wassertank
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Diese Bewertung wurde für FastCare GC7703/20 Dampfbügelstation verfasst
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Valentine shmit
23/03/2021
België
Verifizierter Käufer
Ce produit est très facile de manipulation.
Il faut vraiment être maladroite pour rater son ramassage. Le détartrage est des plus simple avec un rappel automatique. Le fer est léger et la vapeur bien adaptée suivant le tissu à repasser. Facile de rangement, que de bonnes notes.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Centrale vapeur FastCare GC7715/80 verfasst
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