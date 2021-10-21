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Eingestellt
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
180 g Dampfstoß
SteamGlide Bügelsohle
Quick Calc Release für eine einfache Reinigung des Bügeleisens und eine lang anhaltende Dampfleistung
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen
Schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung für einen schnelleren Bügelvorgang
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Silia
21/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εύκολο στη χρήση!
Πολύ βολικό ατμοσίδερο λόγω του μεγέθους του. Κατάλληλο για όσους έχουν όγκο σιδερώματος και δε θέλουν να πιαστεί το χέρι τους! Αγαπημένη λειτουργία είναι η eco γιατί εξοικονομώ χρήματα νερό!
Vorteile
Ελαφρύ, επιλογές λειτουργίας ατμού
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο verfasst
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