Die Dampfspitze erleichtert Ihnen das Bügeln schwer erreichbarer Stellen

Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über spezielle Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel und sorgt für ein optimales Bügelergebnis.