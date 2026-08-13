Die Dampfspitze ermöglicht das Bügeln an schwer erreichbaren Stellen

Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über spezielle Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So erreichst du auch die kleinsten, schwer erreichbaren Stellen – für ein optimales Bügelergebnis.