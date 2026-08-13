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Eingestellt
GC4320/02
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über spezielle Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So erreichst du auch die kleinsten, schwer erreichbaren Stellen – für ein optimales Bügelergebnis.
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