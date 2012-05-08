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Eingestellt
100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch
Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.
Dampfspitze
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Automatisch Energie sparen: Diese innovative Funktion Ihres Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei einem deutlich geringeren Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.
Mit dem weichen Griff des Philips Bügeleisens können Sie mühelos auch längere Zeit bügeln.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.4
von 5
51
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Oskar
08/05/2012
Deutschland
Super Produkt
Tolles Bügeleisen. Liegt sehr gut in der Hand, nicht schwer zu bedienen. Einfach gut.
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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3640 Dampfbügeleisen verfasst
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dhed
24/07/2012
United Kingdom
great iron, very effective!
this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3640 Steam iron verfasst
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ann67
24/07/2012
United Kingdom
great iron, very effective!
this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!
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