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Eingestellt
100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch
Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.
3 m langes Kabel
Mit dem Tropf-Stopp-System des Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.
Automatisch Energie sparen: Diese innovative Funktion Ihres Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei einem deutlich geringeren Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.0
von 5
107
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Maga
08/05/2012
Deutschland
Das Bügeleisen ist super! Bis auf die Energieersparnis - konnte nicht getestet werden - trifft alles aus der Beschreibung zu!
Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen! Super Leistung, liegt gut in der Hand, nur bügeln muss man noch selber! Aber das macht jetzt sogar Spaß!
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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3620 Dampfbügeleisen verfasst
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Kat00001
03/12/2011
United Kingdom
Smooth operator
Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3620 Steam iron verfasst
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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3620 Steam iron verfasst
Kasia
02/10/2011
United Kingdom
Well done!
good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3620 Steam iron verfasst
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