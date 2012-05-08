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Eingestellt

EnergyCareSteam Iron

GC3620/02

4

| (107) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch

Diese innovative Funktion Ihres Philips Bügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei 20 %* geringerem Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

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Dampfbügeleisen für grünere Ergebnisse

100 % Dampfdruck bei 20 %* geringerem Energieverbrauch

  • 3 m langes Kabel

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

Mit dem Tropf-Stopp-System des Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion.

Automatisch Energie sparen

Automatisch Energie sparen

Automatisch Energie sparen: Diese innovative Funktion Ihres Philips Dampfbügeleisens garantiert Ihnen 100 % Dampfleistung für optimales Glätten bei einem deutlich geringeren Energieverbrauch, da kein überflüssiger Dampf mehr ausgestoßen wird.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

107

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Das Bügeleisen ist super! Bis auf die Energieersparnis - konnte nicht getestet werden - trifft alles aus der Beschreibung zu!

Dieses Gerät ist sehr zu empfehlen! Super Leistung, liegt gut in der Hand, nur bügeln muss man noch selber! Aber das macht jetzt sogar Spaß!

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Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3620 Dampfbügeleisen verfasst

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03/12/2011

United Kingdom

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Smooth operator

Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.

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02/10/2011

United Kingdom

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Well done!

good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EnergyCare GC3620 Steam iron verfasst

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