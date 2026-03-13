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2800 Series Dampfbügeleisen

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Handbücher und Dokumentation

Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)

  • PDF Datei, 650.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF Datei, 1 MB
  • 13 March 2026

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