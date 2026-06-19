Schnell von Anfang an

EasySpeed Plus beschleunigt den Bügelvorgang durch starke Dampfstöße für hartnäckige Falten, eine langlebige Keramikbügelsohle für hervorragendes Gleiten und unser Tropf-Stopp-System zur Verhinderung von Auslaufen – damit wird der Bügelvorgang auf 3 einfache Arten beschleunigt.