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  • Schnell von Anfang an
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Refurbished

EasySpeed PlusDampfbügeleisen – Refurbished

GC2145/20R1

1 Auszeichnung

Schnell von Anfang an
EasySpeed Plus beschleunigt den Bügelvorgang durch starke Dampfstöße für hartnäckige Falten, eine langlebige Keramikbügelsohle für hervorragendes Gleiten und unser Tropf-Stopp-System zur Verhinderung von Auslaufen – damit wird der Bügelvorgang auf 3 einfache Arten beschleunigt.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Beschleunigt den Bügelvorgang auf 3 Arten

Schnell von Anfang an

  • 2.100 W

  • Dampfstoß von 110 g

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 30 g/min

  • Keramikbügelsohle

Dampfausstoß von bis zu 30 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 30 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Langlebige Keramikbügelsohle für müheloses Gleiten

Langlebige Keramikbügelsohle für müheloses Gleiten

Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen bügelbaren Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

2.100 W für schnelles Aufheizen

2.100 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Technische Daten

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