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Refurbished
GC2145/20R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
2.100 W
Dampfstoß von 110 g
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 30 g/min
Keramikbügelsohle
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen bügelbaren Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.