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Kopfhörer

FX3BK/00

Voller Bass

Durch das schlanke, leichte, kompakte und zusammenklappbare Design werden der Transport und die Aufbewahrung dieser Kopfhörer zum Kinderspiel. Dank der weichen, ovalen Polster können Sie ihn stundenlang ganz bequem tragen.

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mit leichtem, faltbaren Design

Voller Bass

  • Über-Ohr

  • Schwarz

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und kräftigen Sound

40 mm Neodym-Treiber liefern satten Bass und kräftigen Sound.

Kompaktes, faltbares Design für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung

Das einzigartige faltbare Design ermöglicht es Ihnen, die FX-Kopfhörer zu einer Kugel zu formen – für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung.

Geräuschisolierende Über-Ohr-Polster dämmen Geräusche von außen

40 mm Neodym-Treiber liefern satten Bass und kräftigen Sound.

Technische Daten

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