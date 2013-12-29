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Eingestellt
Starker, klarer und überragender Sound
Das HiFi-System FWM6000/10 bietet starke Leistung für Ihre Musik mit 550 Watt RMS und 7500 W PMPO-Ausgangsleistung. Ein Subwoofer liefert satte Basstöne, während UniSound für einen klaren und natürlichen Klang sorgt. Genießen Sie Musik direkt von USB-Geräten und tragbaren Musikplayern.
550 W
Machen Sie sich bereit für unbestreitbar klareren und natürlicheren Klang. Die UniSound-Technologie nutzt akustisches Design und technische Kompetenz für Sound, wie er sein sollte. In herkömmlichen Lautsprechern liefern der Hochtöner und Woofer Klang von unterschiedlichen Positionen. Dies verursacht Störungen, die den Ton verzerren, was zu einem unnatürlichen, flachen und unterdrückten Klang führt. UniSound befreit Ihre Musik durch die einzigartige Ausrichtung des Hochtöners und Woofers sowie exakte Einstellung der Frequenzweiche, was Störungen deutlich verringert und einen natürlichen, originalgetreuen Sound liefert.
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Bewertungen
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BigHen94
29/12/2013
United Kingdom
Incredible
Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible
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steven2013
15/07/2013
United Kingdom
This product is great!
This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell
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Hookie245
02/06/2013
United Kingdom
This stereo system is the best i have ever had
I got this stereo from amazon and i am extremely happy with what it is all about and what i have seen and of course heard. Would definitely recommend this to anybody who is looking for a good quality high performance stereo.
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Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.